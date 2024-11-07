Kartal'da İnşaat Malzemesi Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
Kartal'da kontrolden çıkarak bir eve çarpan inşaat malzemesi yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kartal'da bir eve çarparak devrilen inşaat malzemesi yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Hürriyet Mahallesi'nde E.A'nın kullandığı kamyon, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkması sonucu eve çarptı.
Devrilen kamyondaki inşaat malzemeleri yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kamyonda, evde ve sokaktaki aydınlatma direğinde hasar oluştu.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.