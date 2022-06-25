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Kartal'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
Kartal'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Kartal'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kartal'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sahil yolu Turgut Özal Bulvarı'ndan Pendik istikametine giden M.E.N'nin kullandığı 35 BEP 90 plakalı otomobil, E.A. idaresindeki 34 UV 0357 plakalı otomobille çarpıştı.

Refüje çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü E.A. ile yanındaki 2 kişi ve diğer sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bulvarda Pendik istikametine oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

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