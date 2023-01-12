Kartal'da iki genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı

KARTAL'da geçtiğimiz pazartesi günü bir evde 2 genç kız ölü bulunmuş, intihar girişiminde bulunan bir erkek ise hastaneye kaldırılmıştı. İki genç kızın ölümüyle ilgili tedavisinin ardından gözaltına alınan Mustafa Payam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 Ocak Pazartesi günü 4 katlı binanın birinci katındaki dairede Dilara Gültay ve Cansu Demirel'in cansız bedeni bulundu. Bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Mustafa Payam ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi bittikten sonra gözaltına alınan Mustafa Payam, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Cansu ile bu konuyu konuştum. İlk başta inkar etti ben sinirlenip bağırmaya başlayınca korkmuş olacak ki her şeyi anlattı. Dilara'nın beni birçok kişi ile aldattığını söyledi. Sonra Cansu da odada yerde uyumaya başladı. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. Hatırladığım sadece Cansu'nun ve Dilara'nın uyuduklarıydı ve elimden kan aktığını hissettim. Banyoya gittim. Elimde kan olduğunu gördüm. Yine pek hatırlamamakla birlikte bileklerimi kestiğimi ve uyumaya çalıştığımı hatırlıyorum. Sonrasında uyuyamadım dışarı çıktım bir taksiye bindim ve köprüye gittim. Orada intihar etmeyi düşünüyordum. Polis vardı beni geri çevirdi. Sonra tekrar eve döndüm. Tekrar Cansu ve Dilara'nın uyuduğunu gördüm. Bu kez bileklerimi daha derin kestim, uyumaya çalıştım. Uyuyamayınca kalktım ambulansı aradım. Dilara yatak odasında uyuyordu. Daha önce de bir kez intihar girişimim olmuştu. Ben eve gidebilecek miyim?" dedi.