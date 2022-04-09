Kartal'da iftar programları düzenlenmeye devam ediyor

Kartal Belediyesi, Ramazan ayında her gün ayrı bir mahallede açık hava iftar programı düzenlemeye devam ediyor. Orta oyunları, semazen gösterileri ve gölge oyunları ile eski Ramazanları yaşatan iftar programlarına, 7'den 70'e her yaştan ilçe sakini yoğun ilgi gösteriyor.

İki yıldır iftar sofralarında Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir araya gelemeyen vatandaşlar, Kartal Belediyesi'nin bu yıl Ramazan ayında düzenlediği iftar programları sayesinde, sevdikleri ile aynı sofrada buluşmanın hasretini de gideriyor. Her gün ayrı bir mahallede, açık hava iftar programları düzenleyen Kartal Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu tüm mahallelerde yaşatıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen açık hava iftar programları son olarak; Cumhuriyet, Hürriyet, Yakacık Çarşı ve Soğanlık Orta Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Aileleri ve sevdikleri ile beraber, Ramazan ayının manevi iklimine kavuşan vatandaşları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yalnız bırakmadı.

Aşevi ve Gıda Bankası'ndan getirilen yemekler ile iftar vaktinin gelmesiyle dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, iftar programlarında hem vatandaşları yalnız bırakmadı hem de iftar programından sonra vatandaşların; talep, istek ve önerilerini dinleyerek sohbet etti.

"RAMAZAN'A ÇOK GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan ayında Kartallı komşularıyla aynı sofrada buluşmanın ayrıcalığını yaşadıklarını belirterek,

"Ramazan ayının gelmesi ile birlikte, Kartal'da komşularımızla iftar programlarında buluşmaya devam ediyoruz. Her şeyden önce, bereketiyle, rahmetiyle Ramazan'a çok güzel bir başlangıç yaptık. İftar programları sadece, oruçlarımızın açıldığı bir an değil, aynı zamanda komşularımızla dertleştiğimiz, sorunlarını dinlediğimiz etkinlikler. Diliyoruz ki, Kartal Belediyesi olarak bu ruhu yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GELENEKTEN GELECEĞE: ORTA OYUNLARI VE KONSERLER

Oruçların açılmasının ardından, Kartal Belediyesi tarafından kurulan özel sahnede gerçekleşen; Türk Sanat Müziği konserleri, semazen gösterileri, orta oyunu gösterileri, tiyatro oyunları ve Hacivat-Karagöz oyunlarının sahnelenmesi ile yaşanıyor. Özellikle çocuklar, gölge oyunlarının sahnelendiği dakikalarda kahkahalar atarak kendinden geçiyor. Programla eski Ramazan ruhunun Kartal'da yaşatması amaçlanıyor.