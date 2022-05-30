Kartal'da İETT otobüsünde yangın - Haberler

KARTAL'da İETT otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Uğur Mumcu Mahallesi Samandıra, Kartal Bağlantı Yolu'nda Sultanbeyli istikametine giden İETT otobüsünün motor kısmında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yolcular başka bir otobüse aktarıldı. Otobüs çekiciyle kaldırıldı. Yolculardan Turgut Fıratlı, "Biz de anlamadık. Otobüsün arka tarafından dumanlar çıkmaya başladı. Otobüsteki herkes kendini dışarıya attı. Herhangi bir yaralı veya can kaybı olmadı." dedi

Demirören Haber Ajansı / Güncel