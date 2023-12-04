Kartal'da İETT otobüsünde kadınlar arasında kavga çıktı

Kartal'da sabah saatlerinde İETT otobüsünde seyahat eden 2 kadın yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte bir kadın diğerinin saçını çekti. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da sabah saatlerinde iddiaya göre İETT otobüsündeki 2 kadın yolcu kavga etmeye başladı. Bir kadının diğerinin saçını çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 08.00 sıralarında Kartal Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre İETT otobüsünde yolculuk yapan 2 kadın yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından otobüs durağa yanaştı. Yolcuların bir kısmı otobüsten indi. Otobüs kapısının girişinde taraflardan biri diğerinin saçını çekti. Saçı çekilen kadın bir süre bağırdı. İkili arasındaki arbede saçı çekilen kadının otobüsten inmesiyle son buldu. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.