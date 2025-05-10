Kartal'da İETT Otobüsü ve Beton Mikseri Çarpıştı
Kartal'da meydana gelen kazada, İETT otobüsü ile beton mikseri çarpıştı. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yolcular otobüsü boşaltmak zorunda kaldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Kartal'da İETT otobüsü ile beton mikserinin çarpıştığı kazanın ardından trafik yoğunluğu oluştu.
Karlıktepe Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde, Pendik Sahil-Esenkent Metro seferini yapan KM33 hat numaralı İETT otobüsü ile beton mikseri çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından yolcular otobüsü boşaltırken, yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Araçlarda hasara yol açan kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.