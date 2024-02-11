Üye Girişi
Haberler

KARTAL'da İBB'ye ait lojman inşaatında yangın çıktı

Güncelleme:

KARTAL'da İBB'ye ait lojman inşaatının bahçesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

KARTAL'da İBB'ye ait lojman inşaatının bahçesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Yangın saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Soğanlık Mahallesi, Menderes Sokak üzerinde İBB'ye ait lojman inşaatının bahçesinde bulunan işçilerin kaldığı konteynerda çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteynerden yükselen duman ve alevler D-100 Karayolunda ilerleyen sürücüler tarafından görüntülendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Mahalle sakin Metin Elbasan, "Neler yaşandığını fark etmedik bile biz. Baktık dumanlar çıkıyor. Geldik, işçilerin kaldığı konteyner herhalde. Söndürdüler, yaralı yok bildiğim kadarıyla" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İtfaiye Güvenlik Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 11 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 11-12 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe - Alanyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Aston Villa - Manchester United maçı CANLI izle! 11 Şubat Aston Villa - Manchester United maçı canlı yayın izle! Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'i! FB - Alanyaspor maçı 11'inde kimler var, ilk 11'de yer alan futbolcular kim? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI izle! 11 Şubat Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı yayın izle! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title