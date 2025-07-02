Kartal'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Kartal'da bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 18 Haziran'da H.S'nin Atalar Mahallesi'ndeki evinden yaklaşık 493 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen P.U. (38) ve H.S'yi (18) Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelilerden P.U'nun 167'si evden hırsızlık olmak üzere 170 suç kaydının bulunduğu, 11 ayrı suçtan arandığı ve 10 farklı ilçede gerçekleşen 15 hırsızlık olayının da firari şüphelisi olduğu tespit edildi.

Diğer şüpheli H.S'nin ise 14 suç kaydı, 2 aranması ve 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlıların hırsızlık için binaya girdikleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.