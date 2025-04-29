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Kartal'da Hırsızlık Olayı: 50 Bin Lira Çaldılar

Kartal'da Hırsızlık Olayı: 50 Bin Lira Çaldılar
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Kartal'da park halindeki otomobilin bagajından 50 bin lira çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, Kocaeli'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı ve şüpheliler mahkemece tutuklandı.

KARTAL'da park halindeki bir otomobilin bagajında bulunan 50 bin lirayı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Kocaeli'nde yapılan operasyonla yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kartal'da 4 Nisan'da polise başvuran Ş.C., Yukarı Mahallesi, Üsküdar Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilinin arka camının kırılarak hırsızlık yapıldığı yönünde şikayette bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde otomobille ola yerine gelen 3 şüpheliden ikisinin araçtan inerek hırsızlık yaptıkları otomobilin yanına yöneldikleri görüldü. Motosiklet kaskı takan 2 şüphelinin otomobilin arka kapısını açamayınca camı tekmeleyerek kırdığı ve arka koltukları yatırarak bagajda bulunan 50 bin lirayı aldığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü. Görüntülerde, şüphelilerin hızla olay yerinden kaçarak geldikleri otomobile yöneldikleri anlarda yer alıyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bu görüntüleri inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kocaeli'ne kaçtığı tespit edilen şüpheliler F.A. (24), M.B. (26) ve Ö.I(20) yapılan operasyonla gözaltına alınırken şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu tespit edildi. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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