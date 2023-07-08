Kartal'da Hileli Satış Yapan Esnafa Cezalar Kesildi

Kartal'da zabıta ekipleri tarafından semt pazarlarında gerçekleştirilen denetimde hileli satış yapan esnafa ceza kesildi. Pazar alanlarında hileli mal satan esnafa para cezası verilirken, kapatma uygulanan tezgahlara da gerekçesiyle birlikte afiş asıldı.

Kartal'da, zabıta ekiplerince semt pazarlarında gerçekleştirilen denetimde hileli satış yapan esnafa ceza kesildi.

Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince semt pazarlarında vatandaşların şikayetleri üzerine eksik tartı, kusurlu ve çürük ürün gibi yöntemlerle hileli satış yapan esnaf kontrol ediliyor.

Pazar alanlarında hileli mal satan esnafa ilgili kanun ve yönetmelik kapsamında para cezası veren ekiplerce, kapatma uygulanan tezgahlara da bunun gerekçesi yazılan bir afiş asılarak vatandaşlara gösteriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, semt pazarından alışverişin, halkın gelenekselleştirdiği ve vazgeçemediği alışkanlıklardan olduğunu belirterek, "Zabıta ekiplerimizle düzenli kontrol ve denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Kural ve kanunlara uymayan, aykırı davranan esnafa ilgi mevzuat gereğince gerekli müeyyideler uygulanarak pazarlarımızın daha güvenli ve huzurlu alışveriş yapılabilecek yerler olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.