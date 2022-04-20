Kartal'da "Her Çocuk Düş Kurar Uluslararası Resim Sergisi" açıldı - Haberler

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Kartal'da "Her Çocuk Düş Kurar Uluslararası Resim Sergisi" açıldı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Kartal'da 'Her Çocuk Düş Kurar Uluslararası Resim Sergisi' açıldı

Kartal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların 23 Nisan resimlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor.

Kartal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların 23 Nisan resimlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Her Çocuk Düş Kurar Uluslararası Resim Sergisi" belediyenin fuaye alanında açıldı.

Açılış törenine, Kartal Belediyesi başkan yardımcıları Mustafa Oktay Aksu, İmam Aydın ve Hüseyin Tozkoparan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, birim müdürleri, öğrencilerin velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kartal Belediyesi kreşlerinde öğrenim gören 70 çocuk ile ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Danimarka, Sırbistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yaşayan 26 çocuğun 23 Nisan temalı 96 eserinin sergilendiği etkinlikte minik ressamların tabloları ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.

"Her Çocuk Düş Kurar Uluslararası Resim Sergisi", 23 Nisan'a kadar Kartal Belediyesi'nin giriş katındaki fuaye alanında ziyarete açık olacak.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

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