Kartal'da Hafif Ticari Araç Taksiye Çarptı: 4 Yaralı
Kartal'da bir hafif ticari aracın yan yola geçerek park halindeki taksiye çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafik bir süre aksadı.
Kartal'da hafif ticari aracın yan yola geçerek park halindeki taksiye çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu'ndan Pendik istikametine giden Abdulsamet G. idaresindeki 34 AJ 9630 plakalı hafif ticari araç, Kartal mevkisinde kontrolden çıktı.
Bariyerleri aşarak yan yola geçen araç, park halindeki taksiye çarptı. O sırada değişim yapan 2 taksi şoförü, savrulan taksinin çarpması sonucu yaralandı.
Kazada sürücü Abdulsamet G. ile yanındaki kişi araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, ağır şekilde yaralanan sürücü Abdulsamet G. ile yanındaki kişi bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.