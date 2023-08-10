KARTAL'da Hafif Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

KARTAL'da hafif ticari aracın çarptığı otomobil yol ile inşaat arasındaki boşluğa düştü. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

KARTAL'da hafif ticari aracın çarptığı otomobil yol ile inşaat arasındaki boşluğa düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Cevizli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Agah Özen yönetimindeki 34 TM 7499 plakalı hafif ticari araç, Tecardağı Caddesi'nde 34 EGT 468 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 3 metre yükseklikten cadde kenarında bulunan inşaatın boşluğuna düştü. Kazada otomobil içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişinin ise kaza sonrasında kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Yaralanan 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.