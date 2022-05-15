Kartal'da 'Glütensiz Hayat Şenliği' yapıldı

Kartal'da, çölyak hastalığına karşı toplumda farkındalık oluşturmak ve hastalığın erken teşhisine dikkat çekmek amacıyla "Glütensiz Hayat Şenliği" yapıldı.

Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Glutensiz Hayat Derneği, Toplum Merkezi ve Türk Kızılay Özel Kartal Hastanesi iş birliğiyle Kartal Meydanı'nda yapılan şenlikte, uzman doktorlar çölyak hastalığı ve tahıllarda bulunan glüten proteini hakkında bilgi vererek, erken teşhisin önemini vurguladı.

Çocuklar için palyaço gösterisi ve yüz boyama aktivitelerinin yapıldığı şenlikte, bando takımının çaldığı marşlarla da yetişkinler keyifli vakit geçirdi.

Şenliğe katılanlar, çölyak hastalığı için farkındalık oluşturmak amacıyla ellerindeki balonları aynı anda gökyüzüne bıraktı. Bando takımı eşliğinde yapılan balon bırakma etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte, Kartal Belediyesi tarafından mobil araçla katılımcılara ücretsiz içecek ikramı da yapıldı.