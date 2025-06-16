Kartal'da Gizli Çekim Yapan Şüpheliye Adli Kontrol

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Kartal'daki bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde gizlice çekim yaptığı iddia edilen Ü.G. gözaltına alındı ve hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kartal'da, alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla gizlice çekim yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kordonboyu Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde gizlice görüntü alındığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Polisin incelemesinde, kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla bir kadının görüntüsünü gizlice kaydettiği tespit edilen Ü.G. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen şüpheli hakkında, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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