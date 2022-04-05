Kartal'da fırınlara Ramazan denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal'da fırınlara Ramazan denetimi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kartal'da fırınlara Ramazan denetimi

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamuller üreten işletmeleri denetledi.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamuller üreten işletmeleri denetledi. Ekipler denetimlerde işyerlerinin temizliği, çalışanların durumu, ruhsat ve ürünlerin gramajlarını titizlikle kontrol etti.

Ekipler Ramazan ayı nedeniyle fırın denetimlerini sıkılaştırdı. Denetimlerde Ramazan pidelerinde gramaj kontrolü yaptı. İşyerlerinde ruhsat ve vergi levhası kontrolleri de gerçekleştirildi. Denetim yapılan fırınlarda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından haksız fiyat denetim tutanağı ve tespit varakası tanzim edildi.

Halk sağlığını korumak adına yapılan denetimlerin Ramazan ayı boyunca bayramda da devam edeceği öğrenildi.


Kartal'da fırınlara Ramazan denetimi

Kartal'da fırınlara Ramazan denetimi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kartal Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Ramazan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title