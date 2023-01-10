Kartal'da evde öldürülmüş halde bulunan Cansu Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Kartal'da bilekleri kesilmiş halde hastaneye başvuran şüphelinin evinde cesedi bulunan 2 kadından Cansu Demirel'in cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Demirel'in cenazesi Kartal'daki Karlıktepe Erenler Camisi'ne getirildi. Baba Ali ve anne Gülfer Demirel burada taziyeleri kabul etti.

Cansu Demirel'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine aile fertleri ve yakınlarının yanı sıra Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal Emniyet Müdürü Sinan Dallı ile vatandaşlar katıldı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne dün bilekleri kesilmiş halde giden Mustafa P, Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak'taki evinde iki kadının ölü olarak bulunduğunu söylemişti. Söz konusu adrese giden ekipler, Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel'in (30) cansız bedeniyle karşılaşmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Hastanede tedavisi devam eden şüpheli, polise verdiği ilk ifadede iki kadını kendisinin öldürdüğünü itiraf etmişti.