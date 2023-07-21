Kartal'da eski kız arkadaşı ve arkadaşını öldüren şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kartal'da eski kız arkadaşı Dilara Gültay ile Cansu Demirel'i öldüren Mustafa Payam hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, şüphelinin cinayetleri nasıl işlediği detaylarıyla anlatıldı.

Kartal'da eski kız arkadaşı Dilara Gültay ile Cansu Demirel'i öldüren Mustafa Payam hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kartal'da 8 Ocak'ta konuşmak için evine çağırdığı eski kız arkadaşı Dilara Gültay'ı (23) boğarak öldüren, arkadaşını sormak için evine gelen Cansu Demirel'i (30) ise bıçaklayarak öldüren Mustafa Payam (24) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin olay tarihinde kız arkadaşı olan Dilara'nın kendisini aldattığını düşündüğü ve bu sebeple Dilara'yı öldürmeye karar verdiği, Dilara'dan önce eve gittiği, Dilara'nın eve gelmesini beklediği belirtildi. Dilara'nın arkadaşı olan Cansu'ya da haber verdiği ifade edilen iddianamede, şüphelinin Dilara ikamete geldikten sonra öncelikli olarak tartışmaya başladıkları, Dilara'ya karşı cinsel saldırıda bulunduğu ve ardından aldattığı düşüncesiyle lastiği Dilara'nın boğazına geçirerek sıktığı kaydedildi. Payam'ın, nefes almasını engellemek amacıyla eliyle de boğazını sıkıp Dilara'yı öldürdüğü, ardından yatak odasında Dilara'yı banyoya soktuğu aktarıldı.

30 bıçak darbesi

İddianamede, Cansu'nun eve geldiği, Dilara'nın öldürüldüğünü gördüğü, Payam'ın Dilara'yı öldürme eylemini gizlemeye çalıştığı ve Cansu'nun kendisini ifşa edeceğini düşünmesi sebebiyle Cansu'yu bıçakla 30 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

İddianamede, Mustafa Payam'ın Dilara Gültay'a karşı "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 12 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi. Cansu Demirel'e karşı ise "Kadına karşı kasten öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL