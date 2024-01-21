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Kartal'da Emeklilikte Adalet Derneği Mitingi

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Kartal'da Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) tarafından düzenlenen mitingde, kademeli emeklilik talep edildi. Dernek üyeleri, yeni bir yasa çıkarılmasını isteyerek adil emeklilik için mücadele etti.

Kartal'da Emeklilikte Adalet Derneğince (EMADDER), "adil kademeli emeklilik" talebiyle miting düzenlendi.

Miting alanında "Adil emeklilik", "Oyum kademeli emekliliğe", "Zafer, direnen emekçinin olacak" yazılı pankartlar taşıyan dernek üyeleri, kademeli emeklilikle ilgili yeni yasa çıkarılmasını talep etti.

EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, son çıkan emeklilik yasasıyla milyonlarca kişinin mağdur olduğunu savundu.

Emeklilikte yeni bakış açısıyla yasaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Uğurlu, "Bizler, aslanlar gibi çalıştık, emek verdik, hakkımızı istiyoruz. Çok çalışan, az çalışandan 17-20 yıl sonra nasıl emekli olabilir?" dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili temel sorunların bulunduğunu savunarak, "Ne yazık ki hem emekli olmak zorlaştı hem de emekli olduktan sonra yaşamak. Önce 1999'da, sonra 2008'de yapılan düzenlemelerle emekli olmak imkansız hale getirildi. Emeklilik yaşı düzenlemesi yapılacaksa bunun adil olması ve tüm adaletsizliklerin ortadan kaldırılması lazım." ifadelerini kullandı.

Mitinge CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Genel Başkanı Melih Güner ile bazı vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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