Kartal'da Drift ve Havaya Ateş Açma Olayında 4 Kişi Yakalandı

İstanbul Kartal'da trafik güvenliğini tehlikeye atan drift yapma ve havaya ateş etme olayında 4 kişi yakalandı. Söz konusu kişiler hakkında idari para cezası ve sürücü belgesine el konuldu.

Kartal'da drift yapılarak trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi ve araç konvoyunda havaya ateş açılmasına ilişkin 4 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 17 Ağustos'ta Kartal'da birkaç kişinin trafik ve genel güvenliği tehlikeye sokacak şekilde araç kullanıp havaya ateş ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen S.S (19) ve Y.S.S'nin (20) havaya ateş ettiği, aynı konvoyda yer alan H.S'nin (20) ise drift yaptığı tespit edildi.

Olayla bağlantılı ve konvoyda olduğu tespit edilen G.E. ile eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişi kullanmış oldukları kurusıkı tabancayla yakalandı.

Drift yapan H.S. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak", "trafiğin seyrini tehlikeye düşürmek ve kamunun huzurunu bozmak" ve "cam filmi" maddelerinden 49 bin 552 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, araç otoparka çekildi.

Yakalanan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
