Kartal'da Dilara Gültay ve Cansu Demirel'i öldüren Mustafa Payam hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede olayın detayları ve şüphelinin ifadesi yer aldı.

- Kartal'da Dilara Gültay ve Cansu Demirel'i öldüren Mustafa Payam hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kayıp ihbarı yapılan Dilara Gültay ve Cansu Demirel hakkında araştırma yapıldığı, ardından şüpheli Mustafa Payam'ın olaydan bir gün sonra 9 Ocak 2023 tarihinde hastaneye gittiği, burada iş arkadaşı Altuğ A.'yı arayarak kız arkadaşı Dilara Gültay ve Cansu Demirel'i öldürdüğünü söylediği anlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemede Dilara Gültay'ın evin banyosunda oturur vaziyette ölü olarak bulunduğu, Cansu Demirel'in ise odada ölü olarak bulunduğu kaydedildi.