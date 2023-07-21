Kartal'da Dilara Gültay ve Cansu Demirel Cinayeti: İddianamede Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İsteniyor

Kartal'da Dilara Gültay ve Cansu Demirel'in öldürülmesiyle ilgili olarak hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Payam hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. İddianamede cinayetin detayları ve şüphelinin ifadesi yer alıyor.

- Kartal'da Dilara Gültay ve Cansu Demirel'i öldüren Mustafa Payam hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kayıp ihbarı yapılan Dilara Gültay ve Cansu Demirel hakkında araştırma yapıldığı, ardından şüpheli Mustafa Payam'ın olaydan bir gün sonra 9 Ocak 2023 tarihinde hastaneye gittiği, burada iş arkadaşı Altuğ A.'yı arayarak kız arkadaşı Dilara Gültay ve Cansu Demirel'i öldürdüğünü söylediği anlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemede Dilara Gültay'ın evin banyosunda oturur vaziyette ölü olarak bulunduğu, Cansu Demirel'in ise odada ölü olarak bulunduğu kaydedildi.

İddianamede Mustafa Payam'ın konutuna gelen sevgilisi olan Dilara'yı darbettikten cinsel saldırıda bulunduğu, iddianamede yer aldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mustafa Payam'ın Dilara Gültay'ı kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğü, Cansu Demirel'in ise Dilara Gültay'ı öldürdüğünü gördüğü için 30 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi. İddianamede Mustafa Payam hakkında Dilara Gültay'a karşı "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Cinsel saldırı" suçundan da 12 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Mustafa Payam'ın Cansu Demirel'e karşı "Kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mustafa Payam toplamda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 12 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılması istendi.