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Kartal'da Denize Düşen Kadın, Balıkçı Teknesiyle Kurtarıldı

Kartal'da Denize Düşen Kadın, Balıkçı Teknesiyle Kurtarıldı
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Kartal açıklarında bir yolcu vapurundan düşen kadın, balıkçı teknesinden atılan can simidiyle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi ve sağlık durumu iyi.

KARTAL açıklarında yolcu vapurundan denize düşen kadını, balıkçı teknesinden atılan can simidi ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay bugün Kartal açıklarında meydana geldi. Yolcu vapurundaki bir kadın, henüz bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Vapurdaki diğer yolcular durumu görevlilere bildirirken, yakındaki bir balıkçı teknesinden denize can simidi atıldı. Can simidine tutunan kadın balıkçı teknesindekiler tarafından sudan çıkarıldı. Kıyıya getirilerek sağlık ekiplerine teslim eden kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının sudan kurtarılma anları cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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