Kartal'da Çıkan Yangına Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Müdahale Ediyor

Kartal'da Çıkan Yangına Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Müdahale Ediyor
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Kartal'da Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına yoğun duman eşliğinde çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Kartal'da iş yerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.

Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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