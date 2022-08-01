KARTAL'DA ÇEKÇEKLİ ARABAYLA ŞEMSİYE HIRSIZLIĞI KAMERADA KARTAL'da bir marketin önüne çekçekli arabayla gelen hırsızın kapalı tezgah şemsiyesini çaldığı görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. KARTAL'da bir marketin önüne çekçekli arabayla gelen hırsızın kapalı tezgah şemsiyesini çaldığı görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Esentepe Mahallesi'nde 25 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinde, kağıt toplayıcılarının kullandığı çekçekli arabayla bir market önüne gelen şüpheli, kapalı haldeki tezgah şemsiyesini çaldı. Çevredekilerin dikkatini çekmemek için hızlı hareket eden hırsız, şemsiyeyi çekçekli arabaya koyarak oradan uzaklaştı. Hırsızlık marketin güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Görüntülerde şüphelinin marketin önündeki kapalı tezgah şemsiyeyi arabasına koyup hızla uzaklaştığı görülüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Esentepe Güncel Haberler

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