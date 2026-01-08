Haberler

İstanbul-Kartal'da söndürülen çatı yangını rüzgarla alevlendi

KARTAL'da dün akşam çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen çatı yangını, rüzgarın etkisiyle bugün yeniden alevlendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KARTAL'da dün akşam saatlerinde itfaiye ekiplerince söndürülen çatı yangını, rüzgarın etkisiyle bugün yeniden çıktı. Alevlerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği yangın ikinci kez söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Orta Mahalle Ali Fuat Cebesoy Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde binanın çatısında çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
