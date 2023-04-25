KARTAL'DA BOTTAN DENİZE DÜŞEN 2 KİŞİDEN 1'İ KURTARILDI, DİĞERİ KAYIP

Kartal Dragos sahilinde küçük bir botla denize açılan iki kişi henüz bilinmeyen bir sebeple suya düştü.

Kartal Dragos sahilinde küçük bir botla denize açılan iki kişi henüz bilinmeyen bir sebeple suya düştü. Botta bulunlardan 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılırken diğeri ise denizde kayboldu. Kaybolan kişiyi arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri de destek verdi.

Olay, Kartal Dragos sahilinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri bilinmeyen iki kişi, küçük bir botla Dragos sahilinden denize açıldı. Bir süre denizde ilerleyen bottaki ikili henüz bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Çalışır vaziyetteki bot, sahildeki kayalıklara çarparak dururken, olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Denize düşen 2 kişiden 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KAYBOLAN DİĞER KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerine kadar denize arama yaptı. Ancak kaybolan kişiye henüz ulaşılamadı. Polis ekipleri de sahildeki kayalıklara çarparak durabilen botun çevresine güvenlik şeridi çekti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterde arama çalışmalarına destek verirken olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Öte yandan üzerindeki iki kişinin denize düşmesi sonrasında çalışır durumdaki botun kayalıklara çarpması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Sahilde balık tutan Erdal Birik, 'Sedef Adası'ndan gelirken teknenin ön kısmı havaya kalkınca iki kişi aşağıya düştü. Sahil Güvenlik ile adalara giden vapur kurtardı. Sahil Güvenlik ile helikopter arama yapıyor. 1 kişi kurtarıldı 1 kişi kayıp' dedi.(DHA)