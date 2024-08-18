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Kartal'da Bir Markette Nohut Paketinde Böcek Çıktı

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Kartal'da bir zincir markette bulunan nohut paketinde çıkan böcekler nedeniyle markete idari para cezası uygulandı ve nohut paketleri imha edildi.

Murat SOLAK / İSTANBUL, KARTAL'da bir zincir marketin reyonunda bulunan nohut paketinde böcek çıktı. Vatandaşların şikayeti üzerine zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler markette denetim yaptı. Markete idari para cezası uygulanırken, nohut paketlerinin tamamı çalışanlar tarafından imha edildi.

Kartal, Petroliş Mahallesi'ndeki bir zincir markette, vatandaşlar reyonda bulunan bir nohut paketinde böcek olduğunu fark etti. Nohut paketinin içindeki siyah böceklerin canlı olduğunu gören vatandaşlar durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İddiaya göre, nohut paketlerinin 3 gündür reyonda olduğu ve market çalışanları tarafından fark edilmediği öğrenildi.

ÇALIŞANLAR TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Vatandaşların şikayeti üzerine Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, markete giderek denetim yaptı. Denetimler sonrası reyonda bulunan nohut paketlerinin tamamı, market çalışanları tarafından imha edildi. Ekipler, tutanak tutarak markete 15 bin lira idari para cezası kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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