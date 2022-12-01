Kartal'da beton mikseri ile minibüsün çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi

Kartal'da yolcu minibüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu 3 kişinin hafif yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da yolcu minibüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu 3 kişinin hafif yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün Petrol-İş Mahallesi İzci Sokak üzerinde giden Emre Y. yönetimindeki 34 M 4392 plakalı yolcu minibüsü kavşaktan dönüş yapmak istedi. Minibüs, bu sırada Murat C'nin kullandığı 34 GH 3285 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

Kaza nedeniyle camları kırılan minibüste bulunan 3 yolcu hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedbir amaçlı kontrol etti.

Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca da kaydedildi.