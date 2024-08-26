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KARTAL'da Beton Mikseri Devrildi: 2 Yaralı

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KARTAL'da yokuş yukarı çıkan beton mikseri virajı alamayarak devrildi. Kazada mikser şoförü ve yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

KARTAL'da yokuş yukarı çıkan beton mikseri virajı alamayarak devrildi. Kazada mikser şoförü ve yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yakacık Mahallesi, Vatansever Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; caddede ilerleyen ve yokuş yukarı çıkan 06 CJE 903 plakalı beton mikseri, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada kaldırım üzerine devrilen beton mikserinin şoförü ve yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralandı. Mikserdeki çimento ise kaldırıma döküldü. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Mikserin yoldan kaldırılması ve kaldırıma dökülen çimentonun temizlenmesi için olay yerine belediye ekipleri çağrıldı. Beton mikserinin virajı alamayarak devrilmesi çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

'HERGÜN BURADA KAZA OLUYOR'

Mahalle sakini Güner Biçici, "Yolumuz biraz sorunlu. Normalde 12 metre olması gerekirken, 6 metre. Her gün burada kaza oluyor. Daha öncede yaşandı. Bahçemize 6 kere araç düştü. 2 kişi yaralıydı. Ambulansla götürdüler. Binadakiler müdahale ederek çıkardık. Bahçe duvarlarımız yıkıldı. Çimentoyu kaldırmaları için belediyeyi aradım. Aşırı hızlı geliyorduö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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