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Kartal'da bariyerlere çarpan cipin sürücüsü yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Gamze Şimşek - Güncel
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Kartal'da bariyerlere çarpan cipin sürücüsü yaralandı

KARTAL sahil yolunda bariyerlere çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı.

KARTAL sahil yolunda bariyerlere çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kartal sahil yolunda meydana geldi. Maltepe yönüne seyir halinde olan E. Var yönetimindeki 34 BSV 555 plakalı cip, Turgut Özal Bulvarı'ndan Sanayi Caddesi'ne bağlanmak isterken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir bariyer cipe saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sanayi Caddesi bağlantısı kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Cipin hız kadranının 120'de takılı kaldığı görüldü. Kaza yapan cipin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel

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