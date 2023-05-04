Kartal'da bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Kartal TEM bağlantı yolunda seyir halindeyken bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Kartal TEM bağlantı yolunda seyir halindeyken bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Furkan Kılıç idaresindeki 34 UU 5243 plakalı kamyonet, Kartal TEM bağlantı yolunda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yol ortasındaki beton bariyerlere çarptı.
Kaza nedeniyle sürücü Kılıç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kartal TEM bağlantı yolunda kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel