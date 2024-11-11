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Kartal'da Balkon Çöktü, Olay Yeri Güvenlik Çemberine Alındı

Kartal'da Balkon Çöktü, Olay Yeri Güvenlik Çemberine Alındı
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Kartal'da bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonunun çökmesi sonucu beton parçaları alt kattaki balkona ve yola düştü. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kartal'da, 3 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü.

Atalar Mahallesi Uzay Sokak'ta bulunan binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle beton parçaların bir kısmı alt kattaki dairenin balkonuna, bir kısmı da yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bina çevresine emniyet şeridi çekerek önlem alırken, olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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