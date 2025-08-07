Kartal'da Balıkçı Barınağındaki Yangın 4 Restorana Sıçradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da bir balıkçı barınağında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 4 restorana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı, ancak restoranlar kullanılamaz hale geldi.

KARTAL'DA BALIKÇI BARINAĞINDA ÇIKAN YANGIN 4 RESTORANA SIÇRADI

Armağan GÖKMEN / İSTANBUL, - KARTAL'da balıkçı barınağında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 4 restorana sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası restoranlar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.15 sıralarında Kordonboyu Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir balıkçı barınağında çıktı. Barınakta henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan restoranlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına Kartal, Pendik, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kadıköy'den gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında 4 restoran yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı

E-Devlet'i kontrol edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi

Güzel sporcu, Türkiye ile Rusya arasında krize neden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.