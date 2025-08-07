Kartal'da Balıkçı Barınağında Yangın: 5 İş Yeri Zarar Gördü
Kartal'da bulunan bir balıkçı barınağında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 5 iş yerinin hasar görmesine neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Kartal Su Ürünleri Kooperatifi içerisindeki balıkçı barınaklarının olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 5 iş yerine sıçradı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.
Yangında 5 iş yeri hasar gördü.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel