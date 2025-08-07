Kartal'da Balıkçı Barınağında Yangın: 5 İş Yeri Zarar Gördü

Kartal'da balıkçı barınağında çıkan ve 5 iş yerinin hasar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Kartal Su Ürünleri Kooperatifi içerisindeki balıkçı barınaklarının olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 5 iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Yangında 5 iş yeri hasar gördü.