Kartal'da Balıkçı Barınağında Yangın: 5 İş Yeri Zarar Gördü

Kartal'da bulunan bir balıkçı barınağında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 5 iş yerinin hasar görmesine neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Kartal'da balıkçı barınağında çıkan ve 5 iş yerinin hasar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Kartal Su Ürünleri Kooperatifi içerisindeki balıkçı barınaklarının olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 5 iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Yangında 5 iş yeri hasar gördü.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
