Kartal'da Atık Su Problemi: Kötü Koku Yayılıyor

Kartal'da denize dökülen atık su çevreye kötü koku yaydı

İSTANBUL - Kartal'da denize dökülen atık sular çevreye kötü koku yaydı. Şikayet üzerine İSTAÇ ekipleri dere ağzında inceleme ve fotoğraflama yaptı.

Kartal'da atık suların toplandığı dere temizlenmeyince bataklığa dönüştü. Siyaha dönen ve çevreye ağır koku yayan dere denize taşınca vatandaşlar durumu İBB'ye bildirdi. İddiaya göre, derenin denize çıkan kısmına topraktan duvar yapıldı. Toprak üstüne koyulan makine ile deredeki atık su denize verilerek azaltıldı. Etrafa kötü koku yayan dere vatandaşların şikayeti üzerine temizlenmeye başlandı. Yoğun koku yayan ve çevre kirliliğine sebep olan derenin ne zamana kadar temizleneceği belirtilmedi. Şikayet üzerine ise İSTAÇ ekipleri dere ağzında inceleme ve fotoğraflama yaptı.