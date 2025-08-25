Kartal'da Ateş Yaktıran 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kartal'da otluk alanda ateş yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Dün akşam, Yunus Mahallesi'ndeki otluk alanda ateş yakıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, olay yerine sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede ateş yaktıktan sonra olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin S.A. (38), C.T. (43) ve M.B. (31) oldukları belirlendi.
Olay yeri yakınındaki çalılıkların arasında gizlendikleri sırada polislerce yakalanan zanlılardan M.B'nin cebinde çakmak bulundu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürdükleri" gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.
