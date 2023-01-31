KARTAL'DA ANNE VE 2 KIZI EVDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, saat 11.00 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Melek Dönmez(40), kızları Havvanur Ergay(12) ve Belinay Ergay(14) ile 5 katlı binanın giriş katında yaşıyordu. Sabah saatlerinde Dönmez'den haber alamayan arkadaşı, çilingir yardımıyla eve girince Melek Dönmez ve iki kızının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, doğal gaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruyor. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İGDAŞ ekipleri de binada incelemeler yaptı.

Bina sakini Adil Akın, "Bizim sabah haberimiz oldu. Arkadaşı aramış haber alamamış çilingirle gelmiş. Üçü de evde ölü bulunmuş. Çocukları tanıyoruz, hanımefendiyi çok tanımıyoruz. 1 buçuk senelik komşumuz. Polisler gelince haberimiz oldu. Komşulara sordular, eşim de ifadeye gitti" dedi.

- İstanbul