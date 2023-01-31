Kartal'da anne ile iki çocuğu evlerinde ölü bulundu Güncel Haberler İstanbul Kartal'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu. İstanbul Kartal'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu. Atalar Mahallesi Göktürkler Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Melek Dönmez (40) ile çocukları Havvanur (12) ve Belinay Ergay'dan (14) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingirle açarak içeri giren ekipler, anne ile çocuklarının cesediyle karşılaştı. Gaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri de incelemelerinin ardından olay yerinden ayrıldı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kartal'da anne ile iki çocuğu evlerinde ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.