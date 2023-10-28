Kartal'da alkollü bir sürücü, hızını alamayarak otoyolda duraklayan araçlara çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kartal'da alkollü sürücü otoyolda duraklayan araçlara çarptı: 2 hafif yaralı

İSTANBUL - Kartal'da alkollü sürücü hızını alamayarak otoyolun kenarında duraklayan araçlara çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü sürücü Emre Yavuz hakimiyetindeki 52 LL 754 plakalı araç otoyolda duraklayan Teslime Alımcı'nın kullandığı 34 KJY 06 plakalı araca ve onun önündeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araca alkolün de etkisiyle arkadan vurdu. Vurmanın şiddetiyle öndeki araçlar yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kaza da alkollü sürücü Emre Yavuz ve Teslime Alımcı hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Alkolü sürücünün yanında bulunan Mustafa Akdemir, "Fren izimiz yerde duruyor, nereden görebiliriz ki duran aracı? Akadan çarptık. O arkadaş buraya park etmesi yasak aslında" dedi.