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Kartal'da ağaç araçların üzerine devrildi

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Kartal'da şiddetli rüzgarda ağaç aracın üzerine devrildi. Devrilen ağaç, aracın cam tavanını patlattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ağacı keserek kaldırdı.

Kartal'da ağaç araçların üzerine devrildi

Kartal'da şiddetli rüzgarda ağaç aracın üzerine devrildi

İSTANBUL - Kartal'da rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç park halinde ki aracın üstüne düştü. Devrilen ağaç, aracın cam tavanını patlattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ağacı keserek kaldırdı.

Kartal Hürriyet Caddesi'nde kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Düşmenin etkisiyle aracın cam tavanı patladı. Olayda şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Kısa süre trafiğe kapatılan cadde, itfaiye ekiplerinin ağacı keserek kaldırması sonucu tekrar trafiğe açıldı.

"Bir anda ağaç devrildi"

Ağacın devrildiği esnada sokaktan geçen vatandaş Bekir Özen, "Devrilme esnasında oradan geçiyordum. Bir anda ağaç devrildi. O sırada yayalar kaldırımdan geçiyordu. Koşarak kaçtılar. Araçların üzerine devrildi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Güncel

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