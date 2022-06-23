KARTAL'DA 6 KATLI BİNADA YANGIN - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARTAL'DA 6 KATLI BİNADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
KARTAL'DA 6 KATLI BİNADA YANGIN

KARTAL'da 6 katlı binanın 6. katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.

KARTAL'da 6 katlı binanın 6. katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında dumandan etkilenen Gülüşen Uluç ve Uğur Uluç çifti hafif şekilde yaralandı.

Atalar Mahallesi Aydın Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın 6. katındaki dairede saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının olduğu dairede yaşayan Gülüşen ve Uğur Uluç çifti, ikiz bebeklerini alarak dışarı çıktı. Uğur Uluç, mutfaktaki yangını söndürmeye çalışırken sağ elinden yaralandı. Ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri eli yanan Uğur Uluç ve dumandan etkilen Gülüşen Uluç'u ambulansta tedavi etti. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.Yangın çıkan binada oturan Hatice Gül, "Patates kızartmasından dolayı çıkmış yangın, Yağ alevlenince tutuşmuş. Dairede yaşayan bir kişi de elinden yaralanmış" dedi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title