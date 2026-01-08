Kartal'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kartal'daki bir 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.
Orta Mahalle Ali Fuat Cebesoy Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi.
