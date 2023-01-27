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Kartal'da 29 Ocak Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

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Kartal'da 29 Ocak Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kartal'da 29 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek "Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu" dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kartal'da 29 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek " Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu" dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saat 07.00'den itibaren Turgut Özal Bulvarı'nın Sanayi Caddesi ayrımları ile İst- Marina yanı, Turgut Özal Bulvarı Dragos DSİ Bölge Müdürlüğü dönüşleri arası ve bu bölgelere çıkan tüm yollar, etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.

Vatandaşlar, alternatif olarak Kartal Üsküdar Caddesi ile D-100 kara yolunu kullanabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Uğur Mumcu İstanbul Marina Güncel Haberler

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