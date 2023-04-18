KARTAL'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OTOMOBİLDEKİ SİLAHLI KAVGANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
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KARTAL'da 2 kişinin öldüğü otomobildeki silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kartal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meşecik Sokak'ta seyir halindeki otomobil içerisinde bulunan 4 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada sırasında Tiryaki Sokak'ta bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu. Kavgada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı. Seken kurşunlar nedeniyle tatlı dükkanında oturan bir kadında yaralandı.Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin direğe vurduğu anlar ve silah seslerini duyanların kaçtığı anlar görülüyor.
Görüntü dökümü----------Güvenlik kamerası görüntüsü- Uysal
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel