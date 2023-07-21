Kartal'da 2 Kadını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İsteniyor

Kartal'da bir evde 2 kadını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Mustafa Payam hakkında, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kartal'da bir evde 2 kadını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Mustafa Payam hakkında, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mustafa Payam'ın 9 Ocak'ta kendisini aldattığından şüphelendiği kız arkadaşı Dilara Gültay'ı konuşmak amacıyla Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak'taki eve davet ettiği anlatıldı.

İddianamade, sanık Payam'ın burada tartıştığı Gültay'a cinsel saldırıda bulunduktan sonra, boğarak öldürdüğü belirtildi.

Sanığın, bu sırada eve gelen Gültay'ın arkadaşı Cansu Demirel'i de kendisini ifşa edeceği düşüncesiyle 30 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü aktarılan iddianamede, sanık Payam'ın alınan ifadesinde psikolojik sorunlar nedeniyle halüsinasyonlar gördüğünü ve olay anını hatırlamadığını öne sürdüğü kaydedildi.

İddianamede, sanığın akıl sağlığının tespiti için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan rapora göre ceza ehliyetinin tam olduğu yönünde görüş bildirildiği aktarıldı.

Sanık Mustafa Payam'ın bu kapsamda "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme", "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede ayrıca sanık Payam'ın "nitelikli cinsel saldırı" suçundan da 12 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Payam ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.