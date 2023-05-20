Kartal'da 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla yapıldı

Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları fener alayı yürüyüşü ve Göksel konseri ile coşkuyla kutlandı. Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamaların sonraki adresi ise Kartallı Kazım Meydanı oldu.

Kartal'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları fener alayı yürüyüşü ve Kartal Meydanı'nda yapılan Göksel konseri ile coşkuyla kutlandı.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlamaları, sabah Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Kutlamaların sonraki adresi ise Kartallı Kazım Meydanı oldu.

FENER ALAYI BULUŞMASI

Kartallı Kazım Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Kartal Meydanı'na doğru gerçekleştirilen fener alayında buluştu. Saat 20.00'de başlayan yürüyüş büyük bir coşkuya sahne oldu. Ellerinde Türk bayrakları ve fenerler ile yürüyüşe geçen vatandaşlar marşlar ve sloganlar eşliğinde Kartal Meydanı'na doğru yürüdü. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yürüyüşe eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte katıldı. Kartal Meydanı'nda kutlamalar ise DJ Kadir Çetin'in performansı ile başladı. Türk bayrakları ile meydanı dolduran binlerce Kartallıyı coşturan Çetin, alkış aldı.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL: GENÇLERE İNANIYORUM

Sahneye eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kısa bir konuşma yaptı. Başkan Yüksel, konuşmasında şu ifadeler yer verdi:

"Atatürk 19 Mayıs 1919'da umutsuz olan toplumu da uyandırdı ve büyük çıkış Samsun'dan başladı. Bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve bu bayramı Atamız gençlere emanet etti. Bu gençlerle daha iyisi, daha iyi bir Türkiye mümkün. Durmadan ve daha büyük bir azimle daha iyi bir Türkiye inşa etmek için çalışmaya edeceğiz. Hep birlikte bir arada dost, komşu, arkadaş olduğumuzu unutmadan demokrasiyi hep birlikte yaşayacağız. Sevgili gençler her şey iyi gidiyorsa; söz, karar sizin. Ama işler iyi gitmiyorsa, ben bu değişimi istiyorum diyorsanız. Söz, karar yine sizde. Ben gençlere inanıyorum. Gençler ülkeyi daha iyi noktalara taşıyabilmek için mücadelelerini sürdürecekler. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla minnetle anıyorum. Yağmurda çamurda milli bayramlar Kartal'da hep kutlanacak."

GÖKSEL'E KARTAL HEYKELİ

Yüksel'in konuşmasının ardından sahneye ünlü sanatçı Göksel çıktı. Farklı sesi ve yorumu ile pek çok sevilen şarkısını seslendiren Göksel, Kartal'da kutlamalara katılanlara güzel bir gece yaşattı. Konser arasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel sahneye çıkarak sanatçı Göksel'e katkılarından dolayı teşekkür ederek Kartal heykeli takdim etti.