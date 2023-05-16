Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda etkinlik yapılacak

Kartal'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Milli mücadelenin başladığı tarih olarak kabul edilen 15 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a hareket edişinin 104. yıldönümünde ilçe, renkli ve spor içerikli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Cuma saat 19: 30'da Kartallı Kazım Meydanı'nda fener alayı yürüyüşü başlatılacak.

İlçede geleneksel etkinliğe katılan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Kartal Meydanı'na yürüyecek.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlediği kutlamalar kapsamında 16-18 Mayıs'ta Kartal Meydanı'nda plaj voleybolu, basketbol turnuvası, ayak tenisi, canlı langırt ile VR gibi birçok spor etkinlikleri yapılacak.