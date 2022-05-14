Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanacak - Haberler

Kartal Belediyesince düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Emre Aydın ve Sertab Erener'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler konser verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Perşembe saat 19.00'da Kartallı Kazım Meydanı'nda fener alayı düzenlenecek.

Kutlamalar kapsamında 19 Mayıs akşamı Emre Aydın, 20 Mayıs akşamı Sertab Erener, 21 Mayıs akşamı ise rap dünyasının sevilen isimleri Batuflex, Velet, Ati242 ve Mert Şenel sevilen şarkılarını seslendirecek.

DJ Kadir Çetin de 3 gün sürecek etkinlikler kapsamında her akşam sahnede olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe sakinlerini kutlamalara davet etti.

Yüksel, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizi kurmak adına girdiği mücadelenin ilk adımı... Atatürk'ün 'Ey Türk gençliği' diyerek ülkemizi gençlere emanet ettiği gerçeğini bir kez daha hatırlarken, tüm Kartallı komşularımı ve gençlerimizi bu coşkuyu birlikte yaşamak için etkinliklerimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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